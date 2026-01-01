即時中心／張英傑報導

基隆市田寮河今（1）日上午驚見女浮屍！有民眾發現河面有一具屍體載浮載沉，驚呼連連，緊急報案，消防人員趕抵現場後，展開仔細搜索，最終在200公尺外的黑鳶廣場出海口，將其打撈上岸。





警消於今日上午8時獲報後，隨即出動仁愛、信二分隊前往搜索，初步在田寮河段未發現任何蹤影，於是改以橡皮艇沿河搜索，最後在黑鳶廣場出海口，發現該具浮屍，隨後打撈上岸。



據了解，死者看似40至50歲左右，全身衣著完整，無明顯外傷；至於身分及死因，由警方進一步調查釐清。





廣告 廣告

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：快新聞／基隆田寮河驚見女浮屍 警方追查落水原因

更多民視新聞報導

即將交棒！任內最後一次元旦升旗 陳其邁親曝心境

傳陳菊「恢復良好」將銷假上班？陳其邁說話了

中方誆稱數十國支持「圍台軍演」 我外交部直接打臉

