基隆男交往15歲少女！1年激戰200次「搞出人命」 墮胎遭通報下場曝

社會中心／基隆報導

基隆市一名施姓男子於2024年間，與年僅15歲的少女交往，交往1年期間發生超過200次性行為，後因少女懷孕前往醫院引產，醫護人員發現她未成年，依法通報相關單位，整起事件才曝光。案經基隆地院審理，審酌施男犯後態度良好，獲少女家人原諒，也未提出告訴或民事求償，因此依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處有期徒刑6月。

基隆男交往15歲少女，1年激戰200次下場曝。（示意圖／翻攝pixabay）

據了解，施男與少女自2024年1月交往到12月，期間以平均每周3次的頻率，與少女發生性行為，總計多達200次，並導致少女懷孕到醫院引產。後因醫護人員發現少女僅15歲，依法通報相關單位，警方獲報後展開調查，並通知施男到案說明。施男向警方坦承犯行，供稱係2人合意之下的性行為，但因少女未成年，被檢方依妨害性自主罪起訴。

案經基隆地院審理，法官認為，雖然少女同意發生性關係，但其尚未成年，缺乏成熟的判斷能力，其同意在法律上無效。法官審酌施男坦承犯行，態度良好，考量他年紀尚輕，也沒有前科，並已獲女方家屬諒解，女方也未提出民事賠償，因此依法判處6月徒刑。

