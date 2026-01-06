基隆男到崁仔頂買魚！突不舒服倒車內 搶救無效亡

6日上午8時27分，基隆市仁愛區愛一路的崁仔頂魚市發生一起令人遺憾的意外事件。根據警方調查，65歲的陳姓男子當天早上前往崁仔頂魚市採買魚貨，這是當地居民經常進行的日常活動。

陳男在採買過程中突然感到身體不適，隨即向同行的家人表示需要先行返回車內休息。家人當時並未察覺異狀，讓陳男獨自前往停放的車輛內休息。然而，時間一分一秒過去，陳男遲遲沒有返回繼續採買，也未與家人會合返家。

陳男的姊姊察覺情況有異，決定前往停車處查看弟弟的狀況。當她抵達現場時，發現陳男倒臥在駕駛座上，已經失去意識。姊姊立即上前查看，驚覺弟弟已經沒有呼吸心跳的跡象，隨即撥打119報警求助。

廣告 廣告

基隆市消防局獲報後，立即派遣救護車及救護人員前往現場。救護人員抵達後，確認陳男已無生命跡象，但仍不放棄任何救治機會，立即展開心肺復甦術等急救措施，並以最快速度將陳男送往最近的醫院進行搶救。

醫護人員接手後，持續進行各項急救程序，試圖挽回陳男的生命。然而，經過醫療團隊全力搶救，陳男最終仍回天乏術，醫院宣告急救無效，確認死亡。

警方初步調查顯示，現場並無外力介入跡象，陳男車內也沒有發現可疑物品。根據家屬陳述及現場狀況研判，陳男可能是因為突發性的身體狀況導致意外發生。確切的死亡原因，仍待相關單位進一步調查釐清。

這起事件的發生地點崁仔頂魚市，是基隆地區知名的漁獲批發市場，每天清晨都有大量民眾前往採買新鮮漁獲。市場人潮眾多，但這次意外發生在停車場區域，並未影響市場的正常營運。

更多品觀點報導

基隆隧道貨櫃車撞飛小貨車！360度大翻滾畫面曝光

打呼聲如雷恐猝死！醫師曝「3招舌頭運動」有效止鼾

