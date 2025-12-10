基隆男吸喪屍煙失控狂撞7車！4民眾慘遭波及

12月9日晚間7時許，基隆市南榮路發生一起嚴重交通事故。32歲陳姓男子駕駛賓士轎車行經該路段時突然失控，先是撞上正在收運垃圾的環保局清潔車，隨後繼續衝撞路旁等候倒垃圾的民眾。

根據目擊者描述，肇事駕駛當時神情恍惚，車輛失控後連續撞擊3台機車、2台小客車、1台環保局垃圾車以及1台自小貨車。巨大的撞擊力道讓其中一輛白色轎車噴飛數公尺，肇事車輛車頭全毀，被撞白車後車廂破裂消失，現場滿布車體碎片與垃圾，場面相當驚悚。

事故共造成3人受傷，包括馬姓清潔隊員、正在倒垃圾的陳姓老翁以及陳姓機車騎士，傷者皆為四肢擦挫傷，意識清楚，分別送往基隆長庚醫院及衛福部基隆醫院救治，所幸無生命危險。

警方到場處理時，陳姓駕駛酒測值為零，但行為明顯異常。員警在移置肇事車輛時，於車內發現依托咪酯菸彈1顆及電子煙主機一組。陳男經現場毒品初篩及唾液快篩均呈陽性反應，隨即被以現行犯逮捕。

基隆市南榮路派出所所長羅祐儒表示，依托咪酯為第二級毒品成分，近年常被製成電子煙菸彈形式販售，俗稱「喪屍煙」，吸食後可能導致意識不清、肢體失控，具有高度危險性。

事故發生時正值雨天，路面濕滑，加上民眾聚集等候倒垃圾，撞擊發生後多名民眾應聲倒地。附近居民表示，當時聽到巨大聲響，出門查看已見多人倒臥地面，相關畫面已被監視器完整拍下。

根據現行法規，毒品唾液快篩呈陽性反應者，將處3萬元以上12萬元以下罰鍰，吊扣駕照1年至2年，並當場實施人車分離。警方已將陳男依毒品危害防制條例及公共危險罪移送基隆地檢署偵辦，同時針對毒品來源展開追查。

