基隆男失控暴衝釀1死2傷 毒品快篩陽性有毒駕前科

白車開得快又急、高速向前衝，突然偏離車道，一連撞擊多台汽機車，行走的一名婦人更被當場撞上，失去呼吸心跳，送醫不治身亡。

目擊者蔡女士表示，「我剛走到對面，剛到對面那邊，就看到車輛撞擊後就在那邊撞上整排機車，10幾台倒整排。」

當地商家李先生說，「比那種鞭炮聲還要恐怖，巨響，就這樣整個衝撞進來，我們這邊的摩托車、客人的摩托車都毀損。」

機車倒整排、車殼零件四散，現場滿目瘡痍，圍起封鎖線管制，當時也有駕駛臨停坐在車內，無端受到衝擊受傷，車子被推行數10公尺，這起事故造成1死2傷。

受波及駕駛家屬說，「他說車禍被撞，想說沒有很嚴重，但我不知道是撞成這樣，到這邊才知道撞爛。」

受損機車騎士表示，「我去買東西，結果就後來聽到碰的一聲。」

車禍就在基隆的仁一路上，15日上午11時多，警方初步調查，涉案的55歲楊姓男子，持照正常，但曾有毒駕紀錄，這次從他的車上再搜出電子煙煙彈，經唾液快篩後，嫌犯被驗出陽性反應，又一次涉及毒駕。

基隆市第二分局副分局長李惠煌指出，「警方在肇事車上查獲疑似二級毒品依托咪酯煙彈，那仍需進一步調查，全案依《毒品危害防制條例》及公共危險，移請基隆地檢署偵辦。」

光是今（2025）年前10月，警方移送的毒駕件數，全台有6400多件，毒品唾液快篩自11月底上路後，統計到12月12日，不到1個月也查獲723件，這樣的毒駕問題已成國內治安隱患。

國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授戴伸峰說，「犯罪人看得東西通通都是只要沒有被抓到，這件事情就沒有人知道，沒有人知道，我就可以做啦，他們每一次的成功逃脫，都增強了他們同樣的行為的重複性，必須要靠教育來去做的，是指法律的責任感，而不是法律這件事情。」

毒駕宛如道路不定時炸彈，要怎麼改善？學者點出「教育」的重要性，應提升吸毒者的「法律責任感」；同時，通盤檢討國內的道路設計與警方的查察作為。