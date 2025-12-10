基隆男子毒駕連環撞波及多人 警依公共危險罪移送

黑色轎車疾駛而來，先是撞上機車，隨後又撞向路邊停放的車輛，被撞的白色轎車當場移動好幾公尺，撞擊力道猛烈。

肇事的黑色轎車，安全氣囊爆開，車頭嚴重毀損，受到波及的白色轎車，車尾更是被撞到像是一團廢鐵，由於附近剛好是垃圾收運的地點，現場一片狼藉，許多垃圾散落在地。

目擊民眾說：「還好那台洗衣機放在那邊，不然就整個擠進去了，那是剛好那個是軟鐵，剛好把他緩衝擋住 不然整個就擠進去。」

事發就在9日晚間6時多基隆市仁愛區的南榮路，32歲的陳姓男子開車失控連環撞，共造成多位民眾全身多處擦挫傷，包括有清潔隊員、倒垃圾的民眾、以及機車騎士，所幸意識都清楚，警方在車內發現喪屍煙彈，駕駛疑似涉嫌施用毒品，將人帶回偵辦。

廣告 廣告

基隆市第一警分局南榮路派出所所長羅祐儒表示，「警方在現場查獲第二級毒品依托咪酯煙彈一顆，對肇事駕駛實施毒駕唾液快篩呈陽性反應。」

警方在現場採證的同時，肇事的男子蹲在事故現場一旁，精神恍惚，目前全案依《毒品危害防制條例》及公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

更多公視新聞網報導

板橋無照男疑毒駕連環撞 釀4人輕重傷

撞康橋學生駕駛涉毒駕 警方查獲藥頭移送偵辦

