基隆男子疑毒駕連撞12車釀1死2傷 警查獲喪屍煙彈送辦

基隆市再度發生毒駕命案，楊姓男子今天上午疑吸毒後開車，行經仁一路時沿路衝撞12輛汽、機車及攤架，造成1死2傷。警方獲報到場，在楊男車內查獲2顆喪屍煙彈，經毒駕唾液快篩，楊男呈現陽性反應，全案詢後將依毒品危害防制條例及公共危險罪，移送基隆地檢署偵辦。

楊姓男子15日開車行經基隆仁一路與愛九路口時，先擦撞護欄後沿著仁一路撞擊路邊多輛汽機車及攤架，林姓女子傷勢嚴重，送醫不治。楊男經毒品快篩呈陽性反應，警方詢後將依法送辦。（讀者提供／中央社）

警方調查，55歲楊男今天上午開車行經仁一路與愛九路口，先擦撞護欄，之後沿仁一路撞擊路邊多輛汽機車及攤架，55歲林姓女子傷勢嚴重，經送醫急救仍宣告不治，肇事者楊男以及在路邊停車的駕駛66歲林姓男子受到輕傷送醫。

警方上午11時許獲報到場，在楊男車內發現喪屍煙彈2顆，初步檢驗二級毒品依托咪酯呈現陽性反應，經製作毒駕唾液快篩，楊男也呈陽性反應，全案詢後將依毒品危害防制條例及公共危險罪，移送基隆地檢署偵辦。

目擊者指出，事發前，他開車行經劉銘傳路時就跟在肇事車輛後方，楊男車速很慢、時速約10公里至20公里，且行駛在兩線道間不斷左右搖晃，當時他有鳴按喇叭提醒，行駛至仁一路、愛九路口時，楊男開始加速沿路衝撞，他將車輛停在路邊下車後，發現一名女子被招牌壓住，立即通報警消救援。

32歲陳姓男子9日疑吸毒後開車，行經基隆市南榮路高速衝撞多輛汽機車，外出倒垃圾的73歲陳姓男子將旁人推開後，被卡在車底傷重不治；市長謝國樑12日舉行記者會，強調市府對毒駕與酒駕「零容忍」，沒想到今天再度發生疑似毒駕撞死人案件。

