基隆男毒駕釀1死2傷！40多項前科 上週才撞藥局欄杆

近日基隆市一名楊姓男子因毒駕造成一起嚴重車禍，導致1死2傷的悲劇。這已是該名男子第三次毒駕。事故發生最新畫面曝光，一輛白色轎車剛過十字路口後偏離車道，衝向中央分隔島，造成零件碎片瞬間噴飛。事故引發社會對毒駕問題的關注，專家指出吸毒藥效發作時會導致肌肉抽搐、全身僵硬甚至短暫昏迷，容易危害公共安全。

毒駕連撞釀一死！楊男今年已犯「5起毒品案」。（圖／TVBS）

這起事故的肇事者楊姓男子有40多項前科，僅今年就已犯下5起毒品案，其中3次是毒駕。在被逮捕後，他被警方上銬並戴著安全帽，面對記者提問時保持沉默。值得注意的是，就在上週三，同一名男子行經基隆市中正區新豐街時，也曾衝撞藥局欄杆，並聲稱是因為癲癇發作、身體不適才導致車禍發生。事發後，楊姓男子曾表示願意賠償，他說：「這兩天工作量比較多，手痛得要死，當然願意賠償，撞到人家不應該要賠償嗎？」

基隆市警察局林信雄表示，這些毒駕行為符合刑法第19條原因自由行為、未必故意的概念。他強調：「我們也在此提出研議，能以原因自由行為、以不確定的犯罪故意，以殺人罪來科以刑責。」

專家解釋，酒駕會導致反應遲鈍、判斷力下降，而毒駕則會引起肌肉抽搐、全身僵硬，甚至短暫昏迷，藥效發作時極易造成嚴重死傷。這兩種危險駕駛行為都會嚴重影響駕駛能力，完全不顧其他用路人安危，導致無辜生命喪失。

近期毒駕傷亡案件有增加趨勢，引發社會擔憂。專家指出，許多駕駛明知吸毒後會產生身體異常反應，卻仍執意開車上路，最終造成嚴重事故。社會各界呼籲加強執法力度，並提高對毒駕的刑責，以有效遏止此類危害公共安全的行為。

