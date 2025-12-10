基隆男狂偷超商2次！被抓包狡辯「痔瘡痛」發洩 荒唐理由下場曝光

記者林盈君／基隆報導

去年11月、12月間，基隆一名男子涉嫌到某超市偷竊2次，被店員發現後報警提告，男子甚至辯稱是因為「痔瘡痛」，才會偷東西出氣發洩，案經基隆地院審理，法官依2項竊盜罪，各判處拘役5日，應執行拘役8日，得易科罰金8000元。全案可上訴。

基隆男偷竊商品，辯稱是因為痔瘡痛才出氣。（示意圖／pixabay）

據了解，男子於去年間，前往某超市偷竊2次，偷取貨架上的薄荷糖、巧克力麵包，商品總價值98元。隔月，又到超市偷取一瓶衣物噴霧劑，商品價值97元。之後店員調閱監視器，發現男子偷竊後，隨即向店長報告並報警處理。

警方獲報後，通知男子到案說明，男子坦承犯行，但表示麵包跟薄荷糖已經吃掉，剩下的衣物噴霧劑不知道丟哪去，他甚至向警方辯稱是因為「痔瘡痛」，才會偷東西出氣。

案經法院審理，法官認為男子恣意竊取他人財物，行為確實不可取，考量其犯罪動機、竊得財物價值、家庭經濟狀況等因素，判處拘役8日，得易科罰金。

