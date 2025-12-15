基隆男疑遭槍擊陳屍保時捷車內 警2小時內逮獲犯嫌

保時捷停放地點，駕駛疑遭遇槍擊身亡。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名男子被人發現陳屍在武訓街的保時捷車內，警方獲報趕往破窗救人，但男子疑遭槍殺已無生命徵象，送醫搶救後不治。警循線逮捕逃逸犯嫌，現正偵訊中。

附近民眾表示，今日上午7時許就見一群警察圍在路旁將車內的一名男子運走，後來拉起封鎖線採證，最後將保時捷拖離現場，感覺是清晨發生的事情。

地板遺留警方破窗救人的玻璃碎片。(記者吳昇儒攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

每年增近千人 流浪律師拚接案無底限

雪梨海灘槍擊案16死40傷！槍手父子檔1遭擊斃1重傷

獨家》前海巡上校葉瑞璋淪共諜判刑 追討513萬退休金確定

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

