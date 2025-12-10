基隆男癲癇發作「開車撞藥局」 女店員大驚：以為天花板掉下來

即時中心／廖予瑄報導

今（10）日下午基隆市一名男子開車行經中正區新豐街時，疑似癲癇發作，失控撞上藥局門口的鐵欄杆，幸好並未撞上路人，沒有造成人員傷亡。警消人員獲報後，已立刻派員趕往現場，詳細情形還有待進一步釐清。







男子今日下午1時許駕駛一台白車，沿基隆新豐街往和豐街方向前進。不料，男子卻在途中突然向右偏移，往路邊藥局衝去，並且撞上藥局前的無障礙鐵製扶手，把店員嚇壞。

藥局店員指出，當時自己正在配藥，沒想到卻突然聽見一聲巨響，「還以為是天花板掉下來」，沒想到，抬頭一看才發現，門口竟有輛汽車撞上店門口的鐵扶手；她說，由於擔心會看到血腥場面，一開始還不敢走出店門查看，幸好經同事檢查後，確認司機沒事，並立刻打電話求救。

快新聞／以為天花板掉下來！基隆男癲癇發作「開車撞藥局」嚇壞店員

車禍嚇壞藥局店員。（圖／民視新聞）

據了解，肇事駕駛表示，當時突然癲癇發作，身體極度不適，才不慎衝撞路邊藥局。駕駛強調，自己平時都有正常吃藥，但偶爾還是會因為沒睡好等原因，出現不舒服症狀。

警方表示，目前相關單位已赴現場排除事故，詳細車禍原因還有待進一步釐清。

