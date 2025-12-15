基隆男遭槍殺陳屍車內！兇嫌投案 警偵訊中

鑑識人員對著車輛來回採證。（圖／東森新聞）





基隆一名鄭姓男子失蹤，家屬報警找人，警方今天一早在大武崙工業區的一輛豪車內，找到男子的遺體，警方破窗救人，但他疑似被槍擊，已經身亡。警方循線逮捕涉案的一名盧姓男子時，嫌犯表示 自己正要到警局投案。目前命案現場已經封鎖採證，要釐清犯案動機。

鑑識人員來到拖吊場，對著車輛來回採證，因為一名男子陳屍車內。打開白色轎車，警方拿著手電筒，採集指紋證據，從車窗、車門到擋風玻璃，前後座都拍照採證，每個夾層和抽屜，所有角落都不放過。

廣告 廣告

被槍殺的男子被放置在車內，嫌犯還自行到警局投案。今（15日）早上，一名盧姓嫌犯自稱他在基隆大武崙，產業道路槍殺一名鄭姓男子，遺體和車輛都停放在大武崙工業區裡面，警方獲報到場，果然發現一名男性死者，但嫌犯對於細節說不清楚。

不過，死者的家屬，早就發現有問題，向警方報案，死者整夜失蹤沒回家，而且與盧姓嫌犯有糾紛，警方調監視器發現，死者當時上了一輛白色轎車，才依車牌找人。

目前嫌犯已經在警局接受偵訊，究竟殘忍犯下凶殺案，是為了情還是為了錢，還有沒有共犯，槍枝來源從哪來，警方持續釐清，要給死者家屬一個真相。

更多東森新聞報導

快訊／基隆傳槍擊！他自首喊殺人棄屍 警察要查了

簽切結書也沒用！人夫激戰小三 拍下全裸玩樂畫面

「將誠」疑為省成本偷排廢油 遭揭10年開罰數次！

