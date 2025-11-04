社會中心／陳崇翰 陳妍霖 莊柏驊 基隆報導

基隆一名35歲劉姓男子，經過檳榔攤，沒經人同意，就擅自走進店內，打開水龍頭用水，被制止後，沒想到竟惱羞成怒，揮拳痛毆檳榔攤員工的右臉及下巴，當場濺血，因為當時正值倒垃圾時間，不少人都目擊過程，緊急報警，警方說，已將男子依傷害罪嫌移送法辦。

「歹勢啦，我跟你說歹勢啦！」店門外，眼鏡男對著女子，大聲咆嘯，還出手毆打女子右臉，全被監視器錄下。

廣告 廣告

基隆男闖檳榔攤"偷用水" 被制止竟惱羞毆打員工濺血

擅自闖檳榔攤"偷用水" 男遭店員制止竟失控出手揍人（圖／民視新聞）身穿黑白橫條的，就是男子母親，上前勸架，還將男子拉出，但，被毆打女子氣不過，繼續追打。事發在基隆市中正路上，一間檳榔店。身穿黑衣的35歲劉姓男子，突然闖進店內，沒有開口詢問，擅自打開水龍頭用水，被檳榔攤員工制止，男子竟惱羞成怒，失控咆嘯，還重拳打人。

檳榔攤同事說，「他沒有知會人家的當下，他就進來用水，她(被害人)就問他說，你用水都不用講喔，這樣子，然後他有跟她(被害人)道歉，但是因為他的口氣跟語氣不好，所以她要出去問他，你這樣回我的意思是什麼這樣，然後就起衝突。」



基隆警二分局正濱所長陳炯維表示，「男子徒手攻擊女員工，造成女員工下巴及臉部受傷，警方通知該男子到案說明，並製作筆錄，後續將依刑法傷害罪，移請基隆地檢署偵辦。」

被毆打的女子，摀著右臉，滿口是血，因正值倒垃圾時間，被不少民眾目睹，畫面有夠嚇人。男子也被踢爆，脾氣暴躁，是當地的頭痛人物。

基隆男闖檳榔攤"偷用水" 被制止竟惱羞毆打員工濺血

擅自闖檳榔攤"偷用水" 男遭店員制止竟失控出手揍人（圖／民視新聞）當地居民指出，「這個人之前在漁市場附近要公然亮刀，對一個80幾歲的老人公然亮刀，地方頭痛份子。」

劉男在菜市場，擺攤賣水果，情緒控管有問題，經常與人起衝突、甚至打人鬧上版面，這回鬧進警局，警方依傷害罪嫌移送法辦。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：基隆男闖檳榔攤"偷用水" 被制止竟惱羞毆打員工濺血

更多民視新聞報導

挖破油管偷油 中油晚10年起訴求償二審敗訴確定

緬北果敢白家涉電詐 5人遭中國一審判處死刑

情侶市區上演「機車便當」！女反坐男懷裡狂晃畫面流出…

