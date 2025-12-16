基隆男陳屍保時捷真相曝！幫派舊友談判爆衝突 開槍莽男遭聲押

基隆市安樂區大武崙工業區昨（15日）發生一起驚悚槍擊命案，鄭姓男子中槍後陳屍保時捷車內，涉嫌開槍的盧男遭檢方聲押禁見。基隆地檢示意圖。呂志明攝



基隆市安樂區大武崙工業區昨（15日）發生一起驚悚槍擊命案，鄭姓男子中槍後陳屍保時捷車內，警方循線逮捕涉嫌開槍的盧男。據了解，鄭、盧兩人曾是好友，皆有幫派背景，當天相約在車上談判發生激烈口角，盧男竟掏槍連開兩槍，其中一發子彈擊中鄭男右胸導致身亡，盧男經檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見。

據了解，鄭男、盧男兩人曾是好友且皆有幫派背景，近日疑似發生財務糾紛，據知情人士表示，鄭男不時嗆聲他人引起不滿，盧男規勸反倒「公親變事主」，兩人於是相約前天在大武崙工業區談判。盧男與另名友人林姓男子一同開車前往，鄭男則開著保時捷赴會，兩車會合後，盧男於下午1時40分進入鄭男的車內，兩人一言不合爆發激烈口角。

此時，盧男先開一槍示威，鄭男見狀要下車，盧男竟朝鄭男開槍並打中右胸，鄭男中彈後跌出車外，盧男上前將鄭姓男子拉到後座，再將車輛停在附近停車格內，隨後與林男開車離去。由於鄭男家屬看他徹夜未歸擔心出事報警，警方昨天凌晨在武訓街找到鄭男的保時捷，破窗後確認他已中彈身亡。

警方循線逮捕盧男，並在其住處起獲1把手槍和7顆子彈，詢後依殺人等罪嫌，移送基檢，經檢察官複訊後，認定盧男涉犯殺人重罪，有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；此外，警方以證人身分將林男帶回警察局製作筆錄，經檢察官複訊後轉列為被告，諭令新台幣6萬元交保。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

