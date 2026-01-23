基隆男騎車「龜速」擋道嗆聲「路都你開的」 被判拘役

基隆林姓騎士被控「龜速」擋道，被法院依犯強制罪判處拘役15天，得易科1萬5000元罰金。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕遇到行車糾紛千萬別衝動！基隆市林姓男子騎車與梁姓男子駕駛的租賃車發生行車糾紛，被控騎到對方車前「龜速」慢行，最後甚至直接將機車停在路中央擋道，並開口嗆梁：「路都你開的」。基隆地院審理後，依林男犯強制罪判處拘役15天。

這起行車糾紛發生在去年6月27日傍晚6時許，林男騎乘普通重型機車行經基隆市仁愛區仁一路時，因故與駕駛租賃小客車的梁男發生爭執。林男為了洩憤，被控故意騎在梁男汽車前方「龜速」慢行，隨後更直接將機車停在梁男車頭前方，阻擋梁男去路，妨害梁駕車前行的權利，還對梁男嗆聲：「路都你開的」。

廣告 廣告

梁男不甘遭擋，除報警處理外，也提供行車紀錄器畫面佐證。林男到案後坦承犯行，並供稱當時確實有對梁男嗆聲：「路都你開的」。不過，針對嗆聲部分，檢方調查後認為，林男雖有口出惡言，但「路都你開的」這句話，客觀上屬於情緒宣洩，並非具體針對生命、身體或財產發出的惡害通知，難認構成恐嚇危害安全罪，因此處分林男不起訴；但認定林男駕車「擋車」行為，已限制他人行動自由，依涉犯強制罪起訴。

基隆地院法官審理認為，林男身為成年人，遇事理應理性溝通，卻僅因行車糾紛就以強暴方式妨害他人行駛權利，情緒管理顯有不足，考量林男犯後坦承犯行，且過去5年內無犯罪紀錄，素行尚可，依強制罪判處拘役15天，得易科15000元罰金。可上訴。

警方也呼籲，民眾遇行車糾紛應保持冷靜，可通報警方到場處理，切勿以身試法，以免一時衝動吃上官司。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民法官審貪污案首例！新店戶政人員涉收賄1114萬洩密起訴

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

恐怖情人！菲籍男「分屍女友」內臟碎塊沖馬桶 判無期徒刑確定

傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了

