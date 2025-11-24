基隆男「頭部中彈貫穿」倒臥廁所身亡…搶救時急救室外站2、30名黑衣人

社會中心／基隆報導

一名男子被發現頭部中彈倒臥廁所，被緊急送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

基隆市消防局昨（23）日晚間7時許，接獲民眾報案指出，指有人困在廁所內，門打不開。消防隊員趕抵後隨即破門，卻驚見一名男子頭部有槍傷，陷入昏迷、傷勢嚴重，趕緊將傷者送醫，卻仍宣告不治。警方到場偵辦時，在場查扣一把手槍及10多發子彈，並將現場人員帶回製作筆錄，以便釐清男子死亡原因。

警方初步調查，案發地點位於信義區孝東路上某知名大型社區的某樓，死者則是一名李姓男子（40歲）。據現場人員供稱，在廁所聽見槍響後，趕緊前往查看，卻發現門打不開，擔心在裡面的李男發生意外，隨即通報消防局前往救援。

廣告 廣告

男子送醫搶救後，仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

消防隊員趕抵現場時，發現患者頭部有5公分的傷口，已陷入昏迷，意識不清，趕緊送往基隆長庚醫院進行搶救。但因其頭部受創嚴重，最終仍宣告不治。

警方也在現場拉起封鎖線，並請現場2名親友到派出所製作筆錄，釐清案發情形，目前已通報基隆地檢署，檢察官預計將於今（24）日上午會同法醫前往相驗。

據悉，李男因靠近太陽穴的位置中彈送往醫院搶救時，生命徵象微弱，難以搶救；此外，急診室外則聚集2、30名黑衣人前往關切；警方目前也將以槍追人，釐清誰是槍枝持有者，更要調查出有無他殺情形。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

2女高中生吃鍋「鍋底全焦黑」被留洗淨投訴…網一面倒批2生：活該

遭割頸全裸逃超商…「案情竟大反轉」女已婚、尪探病才知被戴綠帽

范冰冰簽證早辦好了「沒法出席金馬領影后殊榮」因早有工作

4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光

