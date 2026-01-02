基隆男KTV撿屍性侵醉女 辯稱兩情相悅被判5年半
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市吳姓男子在基隆市一家KTV歡唱，見女子小夢(化名)在等電梯時，醉到意識不清，將她攙扶至廁所性侵得逞。基隆地院審理，吳辯稱兩情相悅，否認犯行；法官勘驗監視器畫面與證人供詞後認定，小夢當時醉到走路搖晃，連站都站不穩，認定吳男撿屍性侵小夢，依吳男犯乘機性交罪，重判他5年6月徒刑。
小夢指控，前年4月1日凌晨與友人到KTV歡唱飲酒，喝到斷片後，醒來發現自己醉倒在KTV2樓廁所內，感覺被人性侵，但不知道對方是誰。警方獲報查小夢當晚在3樓等電梯時，被吳姓司機攙扶到2樓廁所內，遂通知吳男到案，吳坦承當晚確實有與小夢在廁所發生性行為，但是在兩情相悅下發生。檢方調查後，依監視器拍到的畫面與小夢友人的證詞不符，將吳涉犯刑度為3年起跳的乘機性交罪起訴。
法院審理時，勘驗KTV內監視器發現，小夢當晚穿著極短熱褲，露出臀部下緣，獨自走到KTV3樓等電梯時，步伐搖晃、幾度幾近跌倒，呈現泥醉狀態。吳男見狀，靠近小夢將她攙扶下樓，最後進入2樓廁所。
吳男在攙扶小夢過程中，刻意吃小夢豆腐，伸手托住小夢露在熱褲外的臀部。法院認為，吳男在過程中有不當觸碰行為，顯示接近動機並非單純；小夢事後向友人哭訴自己喝到斷片後，遭人性侵；小夢的友人也證稱，小夢當晚醉到無法自己行走，事後情緒激動哭泣，與小夢的指控相符。
法院認為，吳男不認識小夢，趁小夢酒醉、意識不清時，對小夢逞獸慾，犯後卻否認犯行，犯後態度不佳，依吳男犯乘機性交罪，重判吳5年6月徒刑；可上訴。
