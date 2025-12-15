基隆疑再毒駕奪命 連撞12車釀1死2傷

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市又發生疑毒駕撞死人案，楊姓男子今天上午疑吸毒後開車，行經仁一路連撞12輛汽機車，造成1死2傷，警方在車內查獲喪屍煙彈，楊男毒品快篩呈現陽性反應，詢後將依法送辦。

警方調查，55歲楊男上午開車行經仁一路與愛九路口先是擦撞護欄，之後沿仁一路撞擊路邊多輛汽機車及攤架，55歲林姓女子傷勢嚴重，經送醫急救後宣告不治，另肇事者楊男，及在路邊停車的駕駛66歲林姓男子受到輕傷送醫。

警方上午11時許獲報到場，在楊男車內發現喪屍煙彈2顆，初步檢驗二級毒品依托咪酯呈現陽性反應，經製作毒駕唾液快篩，楊男也呈現陽性反應，全案詢後將依毒品危害防制條例及公共危險罪，將楊男移送基隆地檢署偵辦。

目擊者指出，事發前，他開車行經劉銘傳路時就跟在肇事車輛後方，楊男車速很慢時速10公里至20公里，且行駛在兩線道中間不斷左右搖晃，當時他有鳴按喇叭提醒，到仁一路、愛九路口時，楊男開始加速沿路衝撞，他將車輛停在路邊下車後，發現一名女子被招牌壓住，立即通報警消救援。

32歲陳姓男子9日疑吸毒後開車，行經基隆市南榮路高速衝撞多輛汽機車，外出倒垃圾的73歲陳姓男子，將旁人推開後卻被卡在車底傷重不治，市長謝國樑12日才舉行記者會，強調市府對毒駕與酒駕「零容忍」，沒想到今天又發生疑似毒駕撞死人案件。（編輯：張銘坤）1141215