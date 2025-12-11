基隆疑毒駕連撞釀1死 家屬悲慟盼嚴懲

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）32歲陳姓男子9日疑吸毒後開車，行經基隆市南榮路高速衝撞多輛汽機車，外出倒垃圾的73歲陳姓男子，將旁人推開後卻被卡在車底，今天凌晨傷重不治，家屬悲慟要求嚴懲肇事者。

陳男的女兒今天受訪說，聽聞父親在事發前推了身旁的警衛，才會被撞後卡在車底，送到醫院時，父親下半身已骨折歪斜，直喊胃部很痛「救我」，緊急手術後，緊接著又展開骨盆腔手術，手術結束後病況仍不樂觀，送至加護病房觀察，所有能做的醫療處置全都做了，醫師最後還是宣告死亡。

廣告 廣告

她表示，肇事者陳男至今都沒有向家屬道歉，家屬也沒看到監視器畫面，不知道真相為何，都是從新聞報導得知消息，「我們都不知道到底發生什麼事，爸爸就走了」，毒駕和酒駕已毀了許多家庭，政府真的要重視，並修法嚴懲肇事者，不要再讓毒駕和酒駕，殘害更多家庭。

警方調查，陳男9日晚間6時許，開車行經南榮路時，先衝撞停在路旁轎車，再接連撞上機車騎士陳姓男子、環保局清潔人員馬姓男子，及出門倒垃圾市民陳姓男子，現場共有3輛機車、2輛汽車、1輛環保局垃圾車與1輛小貨車受損。

事發後，警方對肇事者陳男實施酒測，沒有酒精反應，但警方在肇事車輛內查獲喪屍煙彈，初步檢驗二級毒品依托咪酯呈現陽性反應，經製作毒駕唾液快篩，陳男也呈現陽性反應，警方詢後依毒品危害防制條例等罪嫌，將陳男移送法辦。（編輯：方沛清）1141211