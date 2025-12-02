基隆發現新污染物 3天後暖暖區恐預防停水

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市源遠路溝渠發現新污染物，先前未受油污染影響的暖暖區，因西勢水庫僅剩約3天供水量，若水質未改善，暖暖區、仁愛區高地區域約3萬5000戶，3天後將預防性停水，市府明天將成立前進指揮所追查污染源。

台灣自來水公司第一區管理處長張子中晚間受訪表示，今天會同市府至基隆市暖暖區源遠路102巷溝渠會勘污染物，基隆市環保局已採樣，台水公司為維護供水安全，將請主管機關同意台水公司代為清理污染，以確保取水安全無虞。

新山給水廠廠長李政達指出，會勘結果污染物疑為油品，呈現乳化狀態，整個溝渠幾乎遍布污染物。

張子中說，基隆市暖暖區及仁愛區高地區域由西勢水庫供水，先前並未受影響，由於西勢水庫屬在槽水庫，蓄水量僅35萬噸，目前僅剩約3天水量可供給民生用水，這幾天雖透過新山水庫調度水源，減緩西勢水庫水量下降幅度，但受限於設備僅能支援供水，台水公司會盡最大努力調度水源。

市長謝國樑表示，台水公司觀察基隆河水質持續受到污染，從27日至今污染源仍未消散，目前還無法確定污染來源，台水公司27日起已停止從基隆河取水，西勢水庫一旦無水可用，影響範圍包含整個暖暖區，及仁愛區部分高地供水，總戶數約3萬5000戶。

謝國樑表示，市府將於明天上午10時在碇內福安宮外成立前進指揮所，與新北市政府持續追查污染源，傍晚他也與環境部長彭啓明通電話，感謝環境部願意調派專家，也將請水利署協助，假如無法在3天內解決問題，暖暖區及仁愛區高地區域，將預防性停水。

國民黨立法委員林沛祥表示，很明顯這次水污染事件未如預期般改善，嚴格來說是場災難，建請中央與地方同心協力，他也會盡全力協助基隆市政府度過這次難關。（編輯：陳正健）1141202