基隆白米甕籃球場暨遊戲場改善啟用 打造全齡友善空間

基隆太白里白米甕籃球場暨兒童遊戲場啟用。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山區太白里白米甕籃球場設備老舊，市府、台電與地方協力改善後，今天上午啟用，場域全面升級，包括籃球場、體健器材、兒童遊戲區等多元設施，白天晚上都可以打球，打造更安全、友善、具吸引力的全齡運動空間。

太白里白米甕籃球場及遊戲場就在市定古蹟白米甕砲台旁，白米甕砲台前臨海洋，就稱最美的砲台，但里民使用兒童遊戲場和籃球場設施老舊，里長鄭吉雄積極爭取，民政處協助核定補助592萬元，再加上台電電協會補助450萬元，總經費達1042萬元，今年2月開工改建。

今天白米甕籃球場及遊戲場啟用，市長謝國樑、台灣電力公司副總經理鄭慶鴻、地方民意代表、里長鄭吉雄及居民共同參與。

謝國樑指出，白米甕擁有深厚的歷史文化與海港特色，市府希望透過場域再生，讓運動空間不只變得更好用，也能成為居民休閒交流的新場域。他強調，市府將持續改善各區里公園與運動設施，確保孩子、家長與長輩都能在安全環境中享受運動與社區生活。

白米甕籃球場與遊戲場改建項目包括多功能籃球場改造、環狀跑道、全區照明、兒童遊戲場、體健器材、座椅與休憩區等，讓不同年齡的市民都使用，強化場域安全性，適合里民親子休閒活動的空間。

里長鄭吉雄說，籃球場日夜都可打球，上午8時開放，到晚上10時，民眾可自由進出使用，但以不影響安寧為主。

基隆太白里白米甕籃球場暨兒童遊戲場打造全齡友善休閒空間。(記者盧賢秀攝)

