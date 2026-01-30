「基隆百慕達」曝光！氣象站揭「神祕海域」面紗

生活中心／李筱舲報導



在清朝時期的一份文獻中，曾提到基隆外海有一片神祕海域，被形容為「秋毫不載，舟至即沉」，意思是只要船隻航行這裡，時常會無預警沉沒，宛如神祕的「百慕達三角洲」。對此，基隆氣象站特別從海象科學角度分析原因，並指出這個傳說之地，極可能就位於基隆嶼與和平島之間的「基隆海檻」。





基隆也有百慕達？清代傳說「舟至即沉」…氣象站揭密「神秘海域」科學真相！

基隆氣象站特別從海象科學角度分析原因。（圖／翻攝自臉書粉專《基隆人日常》）





潮汐與黑潮作祟：揭開清代文獻中的「百慕達三角洲」

基隆氣象站在臉書發文指出，據清康熙年間郁永河《稗海紀遊》記載，此海域被稱為「萬水朝東」，「水勢傾瀉，捲入地底，滔滔東逝，流而不返。」氣象站解釋，這其實與潮汐及黑潮有關，基隆潮差雖小，但漲退潮潮流強勁，平均每天會出現兩次「萬水朝東」和「萬水朝西」的現象。清朝木製帆船隨著潮流被帶往東方，進而被捲入流速極快的「黑潮」，在當時的船隻性能下確實難以折返，最終會一路向北漂流。

基隆也有百慕達？清代傳說「舟至即沉」…氣象站揭密「神秘海域」科學真相！

氣象站解釋了「萬水朝東」及「舟至即沉」的成因。（圖／翻攝自臉書粉專《基隆人日常》）





海底山脊作祟！揭開「海分成兩半」與流速翻倍的科學真相

至於「舟至即沉」的驚悚描述，氣象站指出關鍵在於「基隆海檻」，該處是和平島與基隆嶼之間一條狹長的海底山脊，稜線處水深僅約10公尺，特殊的地形導致海水被迫通過狹窄水道，流速可飆升至每秒2.5公尺，海面上常出現明顯湧浪甚至「海分成兩半」的視覺效果。在缺乏地形探測技術的古代，帆船極易在此觸礁或因急流失控，古人才以禁忌傳聞警示後世。氣象站認為，這並非單純迷信，而是缺乏科學儀器時代下，來自古人珍貴的「口述航海圖」。





原文出處：基隆也有百慕達？清代傳說「舟至即沉」…氣象站揭密「神秘海域位置」！

