基隆百歲翁突心跳停止 休假消防小隊長街頭CPR救回一命

1月11日上午10時左右，基隆一位約百歲長者在公車站待車時突然倒地，當場失去意識及生命徵象，呈現到院前心肺功能停止狀態。正值休假的基隆市消防局小隊長見狀，立即CPR救回百歲翁。

基隆市消防局小隊長李岳錡協助緊急救護。（圖／基隆市消防局）

基隆市消防局小隊李岳錡確認患者無呼吸、無脈搏後，隨即施行高品質心肺復甦術，以標準節奏持續進行胸外按壓。約經過1至2個按壓循環後，患者逐漸恢復自主心跳與呼吸，並對疼痛刺激出現反應，成功建立自主循環。搶救過程中，李岳錡的妻子同步撥打119報案，並依照勤務指揮中心指示開啟手機擴音，配合線上指導協助現場CPR持續進行，確保救援不中斷。

救護車抵達後由救護人員接手處置並緊急送醫，目前患者已恢復意識，生命徵象穩定。基隆市消防局提醒，CPR操作應掌握「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」四大原則，按壓深度約5至6公分、速率每分鐘100至120次。確保每次按壓後完全回彈，儘量避免操作中斷。

基隆公車循環站現場CPR施救，救回百歲老翁。（圖／基隆市消防局）

基隆市消防局指出，當心跳停止後，腦部在4至6分鐘內即可能因缺氧造成不可逆傷害，每延誤1分鐘，存活率將下降約10%。因此，在救護人員到達前，現場民眾立即實施CPR，是決定生死的關鍵因素。

基隆市消防局長游家懿表示，冬季氣溫偏低，心血管疾病發作風險增加，如民眾可以及早辨識OHCA徵象並勇敢實施CPR，甚至配合AED使用，即可大幅提升存活率。游家懿同時鼓勵市民積極學習CPR與AED操作，共同建立完整「生命之鏈」。

