基隆石垣島渡輪票價被罵爆 他：這很盤嗎？

▲「八重山丸渡輪」拚12月底前開航基隆-石垣島航線。（圖／華岡集團提供）

[NOWnews今日新聞] 自基隆港開往日本沖繩縣石垣島的「八重山丸渡輪」，拚年底前開航，負責營運的華岡集團釋出完整票價，最便宜價位為15人一間通舖、每人單程未稅2800元，票價引發網友討論「很盤」；旅日達人林氏璧不解表示，「為何當時風向大家躍躍欲試，現在一堆人罵盤子？」，他並不覺得票價和一開始傳出來的差很多，認為「你們可以不要這麼急嗎？」、「真的開始運航的時候，船公司不是笨蛋，肯定會調整折扣讓整個船班能運作下去的。」

林氏璧就在粉專「日本自助旅遊中毒者」中發文表示，「八重山丸渡輪」最早的消息是固定在周一、三、五從基隆港出發，周二、四、六石垣島回程。目前消息變為每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。周五晚間出發，周日回程「免請假」行程看似是落空了。

而根據7種房型定價，首航因應淡季將再推優惠價，優惠票價下周公布。林氏璧說，根據華岡集團總經理洪郁航先前受訪指出，優惠票價部分，較高單價艙房最多可折價2000元，最便宜的艙等單程票價預計只要約2000元，新聞報導指「當台灣人盤子？票價、時刻遭罵爆」，讓他疑問這和最早傳出的「單程約1萬日圓起（約台幣2100元）」其實差距不大，因此反問「為何當初大家躍躍欲試，現在一堆人罵盤子？」



林氏璧再以常被拿來比較的釜山到福岡的新山茶花號來比。他表示，以定價來說，新山茶花號通鋪單程是12000yen，也差不多呀。而根據日期人數多寡，在官網還會有不等的折扣。「我想這都是市場機制，真的開始運航的時候，船公司不是笨蛋，肯定會調整折扣讓整個船班能運作下去的」、「你們可以不要這麼急嗎？」

林氏璧還說，脆上其實有很多石垣島的朋友，他不時就會看到他們對這個台日間定期船班巨大的期待。特別是中日關係緊張的現在，他看有對台日夫妻（妻子竹富島人 × 台灣老公）寫說：「下個月原本要靠港石垣島的中國郵輪有五艘以上臨時取消，結果沒想到很快又接到來自台灣的兩艘追加航次預約！」想想殷殷期盼台灣朋友到石垣島玩的當地人，看到這些言論會有多傷心？



最後他整理台灣虎航直飛石垣島班次，每週僅兩班且回程時間偏早會玩不盡興，「我覺得如果去程飛機，回程渡輪滿理想的，理論上渡輪可以搬貨也比較多，如果剛剛潛水玩不能搭飛機，坐船回來也不錯」。

