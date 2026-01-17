基隆破管大停水第3天! 仍有用戶"等嘸水"要等到下午

生活中心／陳崇翰 基隆報導

基隆麥金路幹管破裂，造成大停水，影響4萬戶用水權益。說是今天早上八點恢復供水，但不少民眾家中還是沒水，基隆廟口夜市也有不少攤販抱怨不方便。台水坦言，縱使上午8點完成修復、逐步恢復供水，但仍有部分地區，得等到下午3點才會有水。這場大停水將近40小時，居民苦不堪言。

基隆民眾：「開到底了。」水龍頭開到底，沒水就是沒水，走到外面看，原來水表根本沒在動，街坊鄰居聚在一起，話題都是停水。基隆民眾：「你幾天沒洗澡了，就昨天一天啊。」基隆幹管破裂造成大停水，衝擊4萬人家用水，其中2.1萬戶停水，有人已經第3天了停水超過37小時，基隆居民苦不堪言。基隆民眾：「（幾天沒水了）昨天到今天，（有洗澡沒）沒沒洗，（廁所也沒沖）沒沖啊，這儲水昨天拿的你看，一滴也沒有。」

基隆破管大停水第3天！住戶仍「等嘸水」要等到下午

基隆停水第三天，住戶還是等無水。（圖／民視新聞）





不但洗澡成了奢侈，上廁所沖馬桶都成問題，水塔水都沒了只能依賴10處臨時加水站，不只民生用水，連基隆廟口店家用水都受影響。基隆廟口業者：「用水不正常啊，我們後面廚房的水都越來越小，（水都來了嗎）有，現在比較好昨天有點不夠。」來到麥金路大幹管破裂地點，水管已經修復完成正在回填混凝土，上午8點台水已經修復完成，逐步恢復供水，只是末端及高地區用水還要再等一等。台水第一區管理處副處長魏金龍：「管理面可能有一些汙染的東西，我們用排水的方式，把它排出來這樣子，預計（復水）可能要到，下午3點左右。」





台水公司搶修管線，力拼17日下午3點全面復水。（圖／民視新聞）





基隆市議員（民）吳驊珈：「今天早上其實，還是有非常多的民眾，從前天開始到今天早上，都一直在反應，沒有水可以用，回到家突然無水可用的現象，學生其實今天也已經開始學測，昨天其實沒有辦法好好的休息，希望在這樣子的事件過後，自來水公司可以盡速的，來研究要怎麼樣子，來進行麥金路段管線汰換工程。」基隆接二連三發生停水事件，民眾不堪其擾，民代紛紛要求評估管線汰換可能性，解決用水根本問題。

原文出處：基隆破管大停水第3天！住戶仍「等嘸水」要等到下午

