基隆碼頭公會候車亭啟用 融合郵輪意象

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府與基隆港務分公司合作打造「碼頭工會」候車亭，今天啟用，這是基隆市公私合力打造的第11座候車亭，就在基隆港區西二碼頭停車場旁邊，將郵輪、繫纜柱等港灣元素融入其中，呼應港口門戶意象，民眾候車也能感受到海港城市特色。

這座候車亭是基隆港務分公司所認養打造的，就在基隆港西二碼頭停車場旁邊，也是郵輪靠泊碼頭之一，平時有許多郵輪客從這裡登船。

基隆港務分公司總經理宋益進指出，這座候車亭以「岸邊候船、出港揚帆」為核心意象，將郵輪、繫纜柱與旅客候船等港灣元素融入候車亭造型，讓民眾在等車的日常場景中，也能感受到基隆海港城市的特色，夜間搭配燈光動態效果，遠望呈現如海面波光粼粼般的視覺層次，成為港區周邊的新亮點。

考量基隆沿海環境多雨的特性，在材質選擇上以耐受天候與維護便利為優先，採用具抗污特性的膠合安全玻璃，結合船身設計圖面呈現船體意境，同時採用比照高鐵車廂外層塗料等級的塗裝，搭配照明設計提升夜間能見度與候車安全。

基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳、立委林沛祥、基隆港務分公司總經理宋益進、副議長楊秀玉、議員宋瑋莉和郭美秀等人，今天一起參加「碼頭工會」候車亭啟用典禮。

謝國樑感謝邱佩琳引進企業資源，打造特色公車候車亭，現在全國各地都在討論基隆特色候車亭，市府會持續盤點重要通勤與旅運動線的候車空間，提升設施品質，讓市民安全、也更貼近基隆特色的公共運輸環境，一點一滴改變基隆。

基隆「碼頭公會」候車亭今天啟用。(記者盧賢秀攝)

