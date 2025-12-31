基隆碼頭公會候車亭啟用

「碼頭工會」候車亭打造港區新亮點。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆港務分公司認養「碼頭工會」候車亭三十一日舉行啟用記者會，成為全市第十一座公私協力認養候車亭。該候車亭位處港區重要公共運輸節點，兼具市民通勤、港區作業及郵輪旅客接駁需求。

市長謝國樑、副市長邱佩琳、立委林沛祥與副議長楊秀玉等人宣布由基隆港務分公司認養的候車亭正式啟用。謝國樑表示，透過企業參與公共設施認養，不僅改善交通服務品質，也有助於形塑港區整體門戶形象。

他表示，感謝邱佩琳在推動公私協力候車亭推動上的努力，讓基隆持續增設兼具美感與安全性的公共運輸設施。他代表市府感謝基隆港務分公司認養候車亭，展現企業回饋地方、攜手提升城市公共服務品質的用心。該候車亭周邊同時承載市民日常通勤、港區裝卸作業與郵輪旅客進出需求，尤其在郵輪靠泊期間人流與交通需求更加集中。

邱佩琳表示，「碼頭工會」候車亭鄰近基隆港最大郵輪靠泊碼頭，整體設計以「岸邊候船、出港揚帆」為核心意象，把郵輪、繫纜柱及旅客候船等港灣元素融入造型設計，讓民眾在日常等候公車時感受基隆作為海港城市的獨特節奏與氛圍。夜間並搭配動態燈光設計，遠望呈現如海面波光粼粼的視覺效果，成為港區街景的新亮點。

謝國樑強調，市府將持續盤點重要通勤與旅運動線的候車空間，逐步提升公共運輸設施品質；期待透過更多公私協力模式，引入企業與民間資源，共同打造更安全、更友善、更具基隆特色的公共運輸環境。