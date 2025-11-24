基隆社區傳槍響！男倒廁所內「頭部中彈亡」 急診湧2、30黑衣人關切

基隆市信義區一處知名大型社區昨（23）日右傳出槍響，一名男子倒臥廁所內，頭部中彈身亡。（示意圖，取自photo AC免費圖庫）

基隆市信義區一處知名大型社區昨（23）日晚間約7時左右傳出槍響。消防局接獲通報，表示有人困在廁所內、門打不開，消防員破門後發現一名40歲李姓男子頭部有彈傷，陷入昏迷，送醫後仍宣告不治。警方於現場查扣一把手槍及10多發子彈，並將現場人員帶回，釐清是否涉及他殺及槍枝來源。

遭發現於廁所內 旁人聞槍聲報案

警方初步調查，案發地點為基隆市信義區孝東路某社區，遇害者李姓男子被發現在廁所內，門無法開啟。現場人員聽聞槍響後前往查看，發現門打不開，擔心李男發生不測，立即通報校防局求助。消防人員抵達後破門進入，確認李男頭部有疑似槍傷傷口，並將他送至基隆長庚醫院急救，但因傷勢嚴重最終於晚間9時仍宣告不治。 據了解，李男急救時，急診室外聚集2、30名黑衣人前往關切。

警方封鎖現場 追查槍枝持有者

警方抵達現場後拉起封鎖線，於現場查扣一把手槍和10多發子彈，並將現場2名友人帶回製作筆錄。檢方已接手此案，基隆地檢署預定於本（24）日上午會同法醫進行相驗，以釐清死因與是否涉他殺。警方表示將擴大追查槍枝持有者及來源。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

