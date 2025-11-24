基隆社區傳槍響！男「頭部中彈」亡 大批黑衣人醫院外聚集

基隆市一處社區於23日晚間六點多發生槍擊事件，一名39歲李姓男子在自家廁所頭部中彈身亡。消防人員接獲報案後到場破門，發現男子太陽穴位置有長達5公分的槍傷，倒臥在血泊中，送醫後不治。警方在現場查獲一把手槍及十多發子彈，初步調查顯示，死者疑似有幫派背景，案發前曾傳訊息給朋友及兩名子女，送醫時急診室門口一度聚集二、三十名黑衣人。

大批黑衣人聚集在醫院急診室外。（圖／TVBS）

基隆市消防局於23日晚間六點左右接獲報案，報案人表示自己的朋友住在信義區一處大型社區，受困在廁所裡，且裡頭還傳出槍響。消防人員趕到現場破門後，發現一名男子頭部有槍傷，倒臥在血泊之中，傷口長達5公分。當被發現時，男子已陷入昏迷狀態，緊急送醫搶救後仍宣告不治。深澳坑派出所所長魯泓緯表示，經查為39歲李姓男子疑似持槍自戕，現場還留有槍枝，警方正針對槍枝來源及案發過程全力偵辦釐清中。初步調查發現，李姓男子有幫派背景，送醫時還有二三十名黑衣人到場關切，情況引人注目。

基隆某社區傳槍響，男中彈亡。（圖／TVBS）

據李男友人指出，槍擊發生前，李男曾傳訊息給朋友以及一雙兒女。兩名朋友察覺情況不對勁，立刻趕到李男住處，但找不到人影，只發現廁所門反鎖，才請消防人員前來破門。事發後，警方在現場查獲一把手槍及十多發子彈。李男疑似與人有金錢糾紛，目前仍在調查案件是否涉及他殺，或與人結仇，以及槍枝的來源等細節。警方呼籲民眾拒絕暴力，如有任何情況請撥打110。

