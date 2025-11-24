基隆社區傳槍響！40歲男反鎖廁所「開10多發子彈」傷重不治

基隆一處社區昨晚驚傳槍響。（圖／報系資料照）

基隆市一處大型社區23日晚間發生疑似槍擊事件，一名40歲李姓男子被發現倒臥在12樓廁所內，頭部中彈、失去意識。警消獲報到場破門後，立即將男子送醫急救，但因傷勢嚴重仍宣告不治。警方在現場查扣一把手槍及10多發子彈，後續將釐清槍枝來源及死因，並不排除追查是否涉及他殺或脅迫情形。

根據警方指出，接獲報案時，民眾表示聽到該社區廁所內傳出槍響，且門鎖住、無法開啟，擔心有人受傷才通報求援。消防人員破門後，發現李男頭部有約5公分槍傷，位置靠近太陽穴，生命跡象微弱，送醫後仍不治。

警方在場查扣手槍與子彈，並將相關人士帶回製作筆錄，也已通報基隆地檢署，檢方預計24日將會同法醫相驗，以釐清是否為自戕或他殺。此外，有目擊者透露，李男送醫急救時，急診室外曾聚集數10名黑衣人士關切現場情況，警方後續將持續調查是否涉及其他不法因素。

