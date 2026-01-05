基隆社區大學舉行教學成果展

基隆社區大學育才有成，謝國樑市長到成果展攤位，為師生加油打氣。（圖：教育處提供）

基隆社區大學3日在仁愛國小舉行教學成果展，集結80多個動靜態攤位與節目，展現終身學習的收穫與丰采。近年來，基隆社大辦學成果豐碩，廣受中央與在地各界肯定，並和產官學各界開展多元跨域合作，因此，吸引許多民眾到現場參與活動。這次活動，基隆社大特別用心布置，除了迎接新的一年，也慶賀基隆市獲得「學習型城市」認證的喜悅。

市長謝國樑致詞指出，基隆社區大學為了拓展各區域終身學習，設立了近30個教學據點，讓市民能夠普遍享有終身學習的權利，對於基隆市的教育發展有重要的意義。這幾年，基隆社大著眼於社會趨勢與城市發展的需求，更積極培育許多人才。例如：因應高齡社會，社大培養了許多銀髮藝術師資，到社福機構與據點陪伴長者健康老化。為了拓展城市觀光行銷，基隆社大也與各單位跨界合作，培養文史及雙語導覽人才，並都已經為國際與各縣市訪客的服務中介紹基隆之美與豐厚的人文底蘊。

他提到，許多原本互不認識的市民，都因學習而齊聚一堂，並且成為朋友，甚至一起從事公益，讓基隆更加溫暖有愛。謝國樑市長特別肯定社大師生與行政團隊的努力，並號召民眾在幸福有愛的城市，一起享受快樂學習。隨後，他也到各展示攤位，為師生加油打氣。

活動中，不僅看見市民朋友因學習而展現的自信與活力，並也展示了許多班級師生，將學習化為社會服務的成果，獲得民眾與來賓的高度肯定。

近年，基隆社區大學不僅獲頒社會教育貢獻獎，師生並且連續三年獲得教育部終身學習楷模等獎項表揚，他們積極學習，並將所學活化應用貢獻社會的成果，值得肯定。科技與資訊技術的發展日新月異，為了讓基隆市在這股浪潮中持續走在前端，教育處正與基隆社大研擬，就AI與資訊科技的普及學習，展開更廣泛的合作。

基隆社區大學指出，終身學習是城市保有競爭力的重要途徑！基隆社大長期推動終身學習，並且將教育能量轉化投入公共參與、環境保護、文史保存活化、地方創生及多元人才培育，不僅成果豐碩，也蓄積公民社會與城市創新發展的多元能量，成為基隆打造進步城市的重要力量之一。

基隆社區大學115年春季班將於3月開課，預計開設各類多元課程，共有一百多門，目前，正值招生報名期間，並且有許多優惠方案。有意開拓視野，持續終身學習、開啟人生更多可能的民眾，觀迎查詢基隆社區大學官網，並把握時間報名。