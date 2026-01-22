基隆社區大樓惡火釀2死4傷 疑玄關插座內部「電源實心線」短路釀禍

基隆市安樂區樂利三街一處大型社區「台北生活家」21日深夜10點多發生火警，起火點位於2樓民宅，濃煙迅速蔓延樓梯與公共空間，住戶驚慌逃生。整起事故釀成2死4傷，其中，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝入火場搜救，並脫下供氣面罩讓受困民眾使用，過程中失聯，送醫後不幸殉職。經初步調查，疑為玄關插座內部「電源實心線」短路，釀成此次火警。

經初步調查，疑為玄關插座內部電源實心線短路釀禍。圖／台視新聞

濃煙蔓延整棟大樓 逃生看不到路「趴地爬行」

事發當下現場濃煙密布，能見度極低，有住戶表示逃生時完全看不到路，只能趴在地上用爬的方式撤離。消防人員趕到後展開灌救與搜救，但起火戶屋內囤放大量雜物與衣物，彷彿是座「垃圾山」，使救援行動困難重重。

廣告 廣告

濃煙瀰漫整棟大樓，住戶說逃生時「完全看不到路」，只能趴在地上爬行撤離。圖／台視新聞

起火戶屋內囤放大量雜物。圖／台視新聞

據了解，起火點2樓的77歲女屋主當時順利逃出，但22歲羅姓女兒仍受困屋內。仁愛分隊小隊長詹能傑進入火場救援後失聯，直到22日凌晨2點才被發現昏迷倒臥在房間床墊上；羅姓女子則倒臥在衣物堆中，直到凌晨5點才被尋獲，兩人雙雙送醫後仍宣告不治。

整起火警事故造成2死4傷悲劇，英勇的小隊長詹能傑三度衝進火場救援後不幸殉職。事故現場囤放大量雜物與衣物助長火勢悶燒，也阻礙了黃金救援時間。

基隆／蔡志恆、楊明融、黃鈺君 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

詹能傑小隊長3衝火場捨身救人 謝國樑不捨：會爭取讓他進忠烈祠

勇消詹能傑3度衝火場、脫面罩救人殉職 曾喊「衣服堆得像山一樣」

基隆小隊長捨身殉職 消防局發文哀悼：我們會記得祢為救人犧牲自己