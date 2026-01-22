基隆社區大火2死6傷 小隊長將面罩讓給受困者殉職

消防節剛過3天，基隆民宅火警釀成2死，一位英勇消防小隊長3進火場殉職。（圖／東森新聞）





消防節剛過3天，基隆民宅火警釀成2死，一位英勇消防小隊長三度進火場殉職！受困76分鐘小隊長送到醫院時，因為長時間缺氧，進行氣切，急救50分鐘，很遺憾還是無法將人救回。21日晚上10點多，基隆市樂利三街一處大型社區發生火警，釀成2死6傷！當時大火延燒速度極快，消防人員多次進出火場搶救，耗費將近7小時，才找到受困者，尤其小隊長詹能傑三度進火場找受困女子，甚至將面罩讓給她，自己吸入過多濃煙昏迷失聯，兩人不治。

深夜，民宅社區，不斷竄出濃煙，消防人員幾乎伸手不見五指，依舊快速著裝進火場搶救。因為在基隆市樂利三街上，一戶住家起火，延燒速度非常快。住戶：「不要哭了，不要哭了來來來。」

尤其起火的2樓女屋主，余媽媽全身癱軟，泣不成聲，因為寶貝女兒還受困火場。消防人員：「剛剛有火噴出來，已經在噴水了，所以說不用擔心，我們在處理了。」

事發就在，21日晚上10點多，當時余媽媽發現家裡失火，報案後趕緊逃生，但卻來不及叫醒服用安眠藥而熟睡的女兒，直到凌晨五點，消防員終於找到人。消防人員：「最裡面最裡面，房間最裡面，沒氣了找不到，我趕快出來。」

消防人員很著急，因為余媽媽的女兒受困房間躺在地上，被壓住動彈不得。而小隊長詹能傑為了盡早搶救三度進場，還將面罩脫給對方用，最後卻吸入太多濃煙昏迷，兩人因此失聯，再被發現時，早已失去呼吸心跳，搶救後雙雙宣告不治。消防人員從火場逃出，眼看夥伴受困，焦急萬分，直到兩人被陸續抬出，同仁和家屬都心碎了。消防人員：「司機快點。」

根據火調初步研判，疑似門口插座短路，冒出火花造成延燒，引發大火。這一燒造成2死6傷，而這對相依為命的母女，因為這場無情大火，從此天人永隔。

