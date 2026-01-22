基隆社區惡火 勇消小隊長詹能傑捨身救人英勇殉職

勇消詹能傑捨身救人英勇殉職。

基隆市安樂區「台北生活家」大型社區昨（21）日深夜驚傳嚴重火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為搜救受困住戶，不顧危險三度衝入火場，最終在濃煙中摘下自己的面罩供受困女子使用，卻不幸因吸入過多煙塵嗆昏，經徹夜搶救後，於今（22）日清晨宣告不治，英勇殉職。

火警發生於昨日深夜10時許，起火點位於社區一棟6層樓建築的2樓。由於屋內堆滿大量資源回收物與舊衣雜物，火勢迅速蔓延且伴隨劇烈濃煙。41歲的詹能傑在接獲有住戶受困的消息後，身先士卒三度進出火場。據同袍回憶，詹小隊長在第二次換氣瓶時，仍叮囑弟兄室內雜物如「山崩」般危險，隨即又轉身投入搜救。

凌晨1時許，詹能傑在雜物堆深處發現呼吸微弱、被壓困的22歲余姓女子，他毅然決定摘下自己的供氣面罩套在女子臉上，將生存機會讓給對方，隨後因氧氣耗盡及濃煙侵襲，倒臥在火場中失聯。

搜救人員於凌晨2時許尋獲詹能傑，將其緊急送醫，無奈仍因傷勢過重於清晨近5時辭世。令人遺憾的是，受困的余姓女子被救出送醫後，亦於今日上午宣告不治，整起火警共造成2死4傷。



