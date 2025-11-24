基隆社區驚傳槍響！男子反鎖廁所頭部中彈 黑衣人深夜聚集醫院

基隆社區昨（23日）晚間驚傳槍響，一難逃不中彈送醫宣告不治。資料照

基隆市一處大型社區23日晚間7時許爆出槍響驚魂！住戶聽聞巨響後通報警消，消防人員趕抵12樓時，發現廁所門遭反鎖，破門進入後驚見40歲李姓男子倒臥在地，頭部中彈、失去意識，緊急送醫仍因傷勢過重宣告不治。

警方勘查現場，起獲一把手槍及十餘發子彈，並帶回相關人士製作筆錄，初步排除現場立即性危險，但槍枝來源、案發原因仍不明，已通報基隆地檢署，預計24日上午將會同法醫相驗厘清死因。

據了解，李男頭部傷口長約5公分，位置靠近太陽穴，警消破門時生命徵象已極為微弱；他被送往急診搶救時，院外一度聚集約20至30名黑衣男子，引發外界關注死者是否涉及黑道或糾紛。

警方現正「以槍追人」，深入調查槍枝來源，並不排除遭脅迫、意外或他殺等可能性，確切案情仍待進一步釐清。

