基隆社區驚傳槍響！40歲男頭部中彈身亡 現場查扣槍彈

基隆市信義區一處大型社區昨日晚間7時許發生槍擊案件。根據警消單位表示，當時接獲民眾報案，指稱社區12樓有人昏迷，但房門無法開啟。消防人員會同警方趕抵現場後，發現主臥室浴室門呈現反鎖狀態，隨即進行破門作業。

破門後，救護人員發現40歲李姓男子倒臥在浴室內血泊中，頭部靠近太陽穴位置有明顯槍傷，當時生命徵象已相當微弱。消防人員立即將李男送往基隆長庚醫院急救，但因傷勢過重，醫師搶救無效後宣告死亡。

警方隨即封鎖現場進行採證，在浴室內查扣一把手槍及10多發子彈。現場兩名男子被帶回派出所製作筆錄，警方同時通知李男家屬到場說明。據了解，李男送醫期間，醫院急診室外聚集20多名身穿黑衣的民眾前往關心。

根據警方初步調查，李男具有幫派背景，近期疑似積欠債務且情緒低落。案發前，李男曾傳訊息給友人透露輕生念頭，同時也傳訊給一對兒女。兩名友人接獲訊息後感覺情況不對，急忙趕往李男租屋處查看，進屋後發現無人應門，才請消防隊協助破門，隨後發現這起不幸事件。

基隆地方檢察署已接獲通報，預計今日上午會同法醫進行相驗，以釐清確切死因。警方表示，目前不排除任何可能性，將以槍追人方式追查槍枝持有者及來源。由於本案涉及非法槍械，警方將深入調查槍枝流向，並釐清是否有外力介入或其他刑事案件關聯。

