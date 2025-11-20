基隆私人土地道路維管有解 市府將找地主協商

基隆市安樂區麥金路3巷是壯觀社區民眾出入的要道，但該處屬於私人土地，不在市府維管範圍，致使道路破損，無法即時修補。市府允諾將與地主溝通，洽談納入計畫道路的可能性。（議員鄭愷玲提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區麥金路3巷是一處私人土地道路，不在市府維管範圍，近日發生一起死亡車禍，引發地方討論，議員希望能夠將這條道路納入維管範圍。基隆市政府都發處20日上午表示，將與地主展開協商，期許透過容積代金方式，將其轉化為計畫道路，納入市府維管範圍。

基隆市安樂區麥金路3巷因為連接麥金路後，就能上高速公路，多年來一直是壯觀里一帶居民的重要出入通道。但這條道路土地產權屬於私人所有，也不在市府計畫道路範圍，即使109年重鋪過一次，但目前早已坑坑窪窪。日前更有外送員因為道路坑洞摔車，送醫後不治身亡。

基隆市議會20日進行總質詢，議員鄭愷玲認為這條道路附近民眾已經通行了30年，這條道路確確實實是壯觀社區頻繁使用的道路，但因為屬於私人土地，不在市府維管範圍，因此發生道路破損無法即時填補，經常性造成人車危害。鄭愷玲認為，市府應與地主溝通，透過容積轉移代金方式，討論這條道路納入市府維管範圍。

對此，交通處長陳耀川表示，這處道路的地主同時也是北台科技園區的地主，因此交通處有意將該處道路納入國1及國3聯絡道來討論。都發處長謝孝昆則是表示，目前北台科技園區的進度還停留在地質安全調查階段，地主雖然有意進行土地開發變更，但時序仍相當冗長。對於議員的提議，都發處將找地主協商，一方面洽談是否能給予市府短期使用及維護的權益。另一方面也與地主洽談將該處道路，納為北台園區開發提前回饋市府的公共設施。

至於今年3月立委林沛祥會勘有意推動中山高麥金路交流道拓寬一事，交通處長陳耀川也表示，將持續與高公局進行討論及協調，後續則視高公局的配合，何時將麥金路匝道納入後續的工程計畫。

