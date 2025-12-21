基隆童子瑋彰化陳素月雲林劉建國24日將獲綠提名

基隆市議長童子瑋（左起）、彰化縣立委陳素月及雲林縣立委劉建國，24日可望獲民進黨提名角逐明年縣市長。（本報資料照片）

競爭激烈的民進黨彰化縣長提名拍板定案！民進黨上周通知基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月及雲林縣立委劉建國出席24日中執會後記者會，將宣布提名3人競選明年縣市長，其中彰化縣「類初選」競爭激烈，雖然黨中央未公布提名人選，但近日「陳素月第一」的民調結果在地方流傳激起反彈，能否化解引起關注。

明年縣市長選戰，民進黨搶先布局，繼10月22日提名台中、宜蘭、台東及嘉義市，11月26日提名新北、苗栗，24日將辦第三場提名記者會，包括基隆、彰化及雲林，上周已通知3位被提名人。黨內人士說，第三波提名人的派系傾向較「整齊」，童子瑋是賴清德總統表侄，屬「信賴系統」。陳素月是新系，劉建國雖被視為孤鳥，但與英系、正國會有交情，近期與賴系互動不錯。

相形之下，國民黨尚未正式提名縣市長，僅11月26日中常會通過縣市長提名辦法，副主席李乾龍後來透露，「最快12月中旬」會通過6+2縣市提名，包含連任縣市基隆、台北、桃園、苗栗、連江、南投，再加上高雄、屏東兩個艱困選區。民眾黨目前只徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，及立委張啟楷日前自曝「嘉義市長很快就會徵召」。

童子瑋出身宮廟世家，祖父童永是基隆信仰中心慶安宮主委，供奉的媽祖獲尊「基隆媽」。童子瑋雖未表態參選市長，但已掛出看板，強調隨時為服務基隆做準備。民進黨祕書長徐國勇日前透露基隆市長「人選非常棒」，綠營就認為非童莫屬，因童除了有宮廟系統及中央政府奧援，身為議長也展現調和鼎鼐能力，成為綠營在基隆最具贏面的人選。

但國民黨基隆市長謝國樑及立委林沛祥在被罷免案中雙雙保「位」成功，基隆4年來4次選舉都是藍營獲勝，民眾黨也宣告基隆「藍白合」，童挑戰謝將是硬仗。

民進黨彰化縣長有陳素月、正國會立委黃秀芳、現任與前任彰化市長林世賢及邱建富爭取提名，黨中央上周以電話民調對比藍委立委謝衣鳯進行「類初選」，17日邀4陣營北上告知民調結果，雖表示民調不公開，且結果非唯一提名考量，但19日即通知陳素月24日北上接受提名。

賴清德9月14日至彰化縣溪湖鎮福安宮參香，致詞問候地方人士時，親切稱呼「素月委員」，對黃秀芳則稱「黃秀芳委員」，已有地方人士認為賴「親疏有別」。上周「不公開」民調出爐後，立刻在地方流傳，引發邱公開反彈，質疑陳極短時間內支持度明顯攀升，不符先前整體趨勢，外界關注後續發展。

至於國民黨人選，謝衣鳯目前仍不鬆口，爭取提名的縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋勤走基層，黨內人士認為綠營人選底定後，黨中央須加速協調。

民進黨提名雲林縣山線立委劉建國參選縣長，前海線立委、前縣長蘇治芬日前已表態支持。國民黨雖尚未提名，但黨主席鄭麗文、縣長張麗善都已點名立委張嘉郡接棒。