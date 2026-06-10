基隆端午龍舟 風雨中點睛

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基隆端午龍舟賽點睛儀式今天冒雨舉行。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市端午龍舟競賽嘉年華將於6月19日在八斗子漁港登場，基隆市政府今天上午在八斗子漁港舉行「龍舟點睛開光祭江下水典禮」，副市長邱佩琳冒著大雨龍舟點睛祈福，為即將到來的龍舟賽揭開序幕。

今日龍舟點睛邀請基隆區漁會理事長簡建輝、龍舟委員會主委鄭國滄等共同參與，邱佩琳依循傳統禮俗進行獻禮、祭江、祈福及點睛等儀式，祈求活動平安順利。

今天雖然下大雨，邱佩琳致詞時感謝相關人員冒著大雨、穿著雨衣參與，並稱讚參與的民眾展現了難得的熱忱。她以「風雨生信心，同舟共濟」與現場人員互勉，祝福整體賽事圓滿成功。

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邱佩琳表示，今年賽事回到美麗的八斗子漁港舉辦，不僅能飽覽漁港風情，也讓選手們擁有更多充裕的訓練機會。端午龍舟不僅是體育競技，更承載著深厚的傳統文化意涵，期盼未來能持續擴大活動規模。

今年基隆龍舟賽共有34支隊伍報名參賽，包括公開男子組16隊、公開女子組14隊及學校機關組4隊，結合基隆獨特的海洋城市特色，打造兼具文化、運動與觀光元素的端午嘉年華。

基隆端午龍舟賽點睛儀式今天冒雨舉行。(記者盧賢秀攝)

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