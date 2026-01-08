基隆紅燈區驚見泰國變性女賣淫！雞頭不知死活招攬便衣警

社會中心／基隆報導

基隆男媒介性交易，眼拙攬到便衣警。（示意圖，非當事者／pixabay）

基隆一名黃姓男子看準鐵路街「紅燈區」人潮，夥同綽號「小陳」男子媒介泰國籍女子及變性者從事性交易。2024年8月，黃男生意才開張第3天，就誤將前往掃黃的便衣警員當作尋芳客招攬，當場被逮。基隆地院審理後，依共同犯圖利容留性交罪，判處黃男有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，黃男意圖營利，鎖定基隆知名的「鐵路街」一帶，擔任俗稱「雞頭」的皮條客，並與綽號「小陳」的男子分工，由「小陳」提供性交易處所，黃男負責在街頭隨機攬客，之後和尋芳客約定性交易時間以15分鐘為一節，收費標準為全程使用保險套1000元，若嫖客要求不戴套則加價至1500元，黃男再從中抽取佣金牟利。

2024年8月11日，當時黃男的非法生意僅開張第3天。基隆市警局第一分局警員身著便衣執行巡查勤務行經該處，黃男眼拙誤認警員為尋芳客，主動上前攀談招攬，並介紹屋內女子供挑選。待警員跟隨入內，確認雙方準備進行交易之際，警員立即表明身分，當場查扣保險套、潤滑液及黃男當日不法獲利1400元，依現行犯將其逮捕。

警方將人帶回製作筆錄並查驗身分時，赫然發現黃男媒介對象包含一名泰國籍成年女子，以及一名男扮女裝的泰國籍變性性工作者。警方後續依社會秩序維護法裁罰2名泰籍人士，並認定黃男涉嫌拉皮條，依共同犯圖利容留性交罪嫌移送基隆地檢署。偵查期間，黃男坦承犯行，並在審判外與檢方達成認罪協商，檢察官依規定向法院聲請簡易判決處刑。

基隆地方法院審理後認定，黃男明知他人從事性交易仍媒介攬客，已觸犯共同犯圖利容留性交等2罪。法官審酌其犯後態度良好且達成協商，分別判處有期徒刑3月，合併執行有期徒刑4月，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

