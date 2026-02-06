基隆紙糊門牌？舊換新「摳就掉」 民政處：督促廠商

基隆市 / 綜合報導

基隆市的舊門牌因為使用超過40年了，去年9月起各區陸續更換新門牌，但陸續有民眾反映，新門牌安裝沒多久後就會脫落，甚至「一摳就掉」，根本是「紙糊門牌」，施工品質十分粗糙。對此發包門牌裝設工程的民政處強調，會再加強督促施工廠商的施作品質。

基隆市議員施偉政VS.記者說：「這個(它是怎麼樣)，因為他用雙面膠啊，你看，這個門牌用雙面膠。」雙手輕輕往外一撥，裝不到半年的藍色門牌，竟直接和郵箱Say Goodbye。

基隆市議員施偉政說：「有的(門牌)甚至因為沒有安裝好，掉了。」還有門牌直接裝在泛白的春聯上，讓民眾好傻眼，門牌貼在信箱外上面凸起一塊，收信卡卡的，小小一塊門牌到處是問題，原來去年9月起，基隆市府進行門牌更新，汱除使用超過40年的舊門牌，但新門牌的品質，卻讓民眾直呼不敢相信。

民眾說：「這個(門牌)很容易掉啊，這個一摳就掉了，就是也是，浪費錢啊，(門牌)歪歪的啊，這個是有做就好了吧。」民眾無奈苦笑，直言施工品質太粗糙，門牌應該要兼顧美感耐用，不牢固外怎麼會貼得歪七扭八。

民眾說：「你像那種送信件的，或者是一些宣傳單的，他根本就不會去注意那麼多，如果可以的話就是用螺絲鎖吧，不然就是像原本的這樣子。」議員也指出，基隆的門牌常有鏽蝕或積灰，人員安裝時，卻沒好好清理就黏上門牌。

基隆市議員施偉政說：「這麼簡單就把它(門牌)鎖在一個，把它這樣貼在一個人家的信箱上面，你看沒貼好還會掉啊。」基隆市民政處長呂謦煒說：「市府絕對是高度把關，來去最高地來維持門牌的品質。」民政處強調，會再加強督促施工廠商的施作品質，只是基隆40多年來，第一次門牌換新，卻做得離離落落(台語)，也難怪惹得民眾抱怨連連。

