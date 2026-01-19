基隆綠營美女刺客拚議員 推朱書昕.吳巧瀅成嬌點

基隆市 / 綜合報導

基隆市議員選舉中山區被地方戲稱史上超難選，因為雖然有四席，但不只老將想連任，就連新秀也積極表態參選，目前初步就呈現九搶四的局面。另外，暖暖區也競爭激烈，三位現任議員都有意願拚連任，民進黨在七堵和中正區，這次再推出兩位美女新人，分別在中山區、暖暖區，希望能再開出紅盤。

車水馬龍的十字路口，粉粉的看板高高掛起，繽紛色彩成功吸引目光，年底的九合一大選，新人搶曝光更要早一步準備。外型亮眼親切有禮的吳巧瀅，從小和爸爸相依為命，小時候曾經是家扶中心的扶助兒，半工半讀完成學業，開早餐店每年都辦義賣捐贈回饋家扶中心，參選爆發力讓外界不敢小覷。

基隆市中山區議員參選人(民)吳巧瀅說：「一路走來，看過太多弱勢家庭，婦女與孩子需要幫助，卻常常找不到資源和管道。」基隆市中山區，去年底設籍人口，大約四萬五千五百多人，四席議員席次，現任的民進黨施偉政，國民黨宋瑋莉郭美秀，三人拚連任，謝國樑的前中山區秘書林祐德，還有同黨的前議員莊敬聖，也都爭取黨內提名，民進黨則派出美女刺客吳巧瀅，另外暖暖區有三席議員，現任的連恩典林旻勳陳冠羽，都有意願拚連任，民進黨同步派朱書昕擔任美女刺客。

基隆市暖暖區議員參選人(民)朱書昕說：「透過參選，成為暖暖區第一位女性市議員，用更細膩更全面更貼近家庭與日常的觀點，提出讓暖暖鄉親真正有感也值得期待的政策方向。」先生是民進黨基隆市黨部主委林明智，朱書昕在社群媒體暱稱費歐娜擁有許多鐵粉，現在是暖暖當地志工協會理事長，希望透過藝文經歷為地方創生努力，基隆市議員競爭激烈，綠營的嬌點牌就看能不能再開出紅盤。

原始連結







