基隆綠葉山莊火警！2人困陽台 消防隊員架梯救援

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日上午9時48分接獲民眾通報指出，位於七堵區綠葉山莊社區內某棟民宅冒出火煙。消防局立刻派員趕往現場搶救，抵達時屋內濃煙竄出，且發現有2人受困三樓陽台處。消防隊員立刻佈線射水，另一方面也架梯救人，於10時6分將人救出，目前仍在灌救中。

消防局派遣百福、暖暖、七堵、安樂分隊及第二大隊等分隊前往搶救，10時許抵達現場，發現屋內二人逃往三樓陽台揮手待援。

消防隊員一方面射水降溫，並控制住火勢，另一方面則派員架梯，將兩人救下，因擔心兩人吸入濃煙造成身體不適，由救護車送往汐止國泰醫院檢查，無生命危險。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北光復南路大樓惡火！情侶嗆暈浴室雙亡 兒外出逃過死劫

基隆市區民宅一早突冒黑煙 消防隊員20分鐘內撲滅火勢

北市光復南路大樓暗夜火警 1男1女命危

統聯國1新竹段引擎起火 24旅客緊急疏散

