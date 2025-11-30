基隆罷免案兩度未通過 鄭麗文：2026選戰要再開出紅盤

國民黨主席鄭麗文期盼在基隆市長謝國樑、立委林沛祥的帶領下，再度贏下2026地方縣市選舉。（資料圖／周志龍攝）

國民黨主席鄭麗文今（30）日出席基隆市國民黨黨慶活動，市長謝國樑、立委林沛祥及副主席李乾龍皆到場參與。她表示，基隆市民過去在兩次罷免案中，展現了高支持度，打敗民進黨的無理取鬧、仇恨對立。但民進黨在罷免後仍未調整路線，中央對地方政府多所掣肘，影響建設推動， 因此她期盼，在市府團隊的帶領下，2026地方選戰要再度贏下勝利。

鄭麗文表示，基隆市府團隊近年在各區規劃免費親子共融空間，不僅讓基隆市民與孩子擁有安全、快樂的活動場所，也吸引許多外地家庭前來同樂，帶動家長與孩子走遍基隆，提升城市觀光效益。

廣告 廣告

她表示，基隆過去面臨兩次罷免，市府與民代承受來自民進黨與罷免團體的攻擊，但最終都在市民的超高支持度下，以選票作出選擇。但是，民進黨在罷免之後並未調整路線，中央對地方政府的態度仍持續強硬，包括立法院三讀通過的法案卻遭行政部門杯葛，影響地方建設推動。她批評，中央無視國會多數與民主程序，使地方無法獲得應有的預算支持，也讓軍人待遇改革等政策受阻。

鄭麗文呼籲，民進黨應正視基隆兩次罷免的投票結果，更希望市民繼續把基隆交給能做事的國民黨團隊。她強調，期待明年在謝國樑市長領導下，以及立委林沛祥和國民黨團隊的努力下，讓基隆再次開出紅盤、打出全壘打，讓市民再贏一次，「從台灣頭贏到台灣尾」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「中國首父」被爆狂生3百孩！昔喊至少要50優質兒 情人曝光炸裂細節

IG限動竟是遺言！25歲重機網美聯結車下喪命 事故前限動曝光：希望別出事

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心