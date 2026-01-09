基隆美展將於一月二十三日於基隆美術館三樓盛大開幕。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

「二０二五基隆美展」將於一月二十三日於基隆美術館三樓盛大開幕，展期至三月八日止，邀請民眾走進藝術現場，感受基隆豐沛多元的創作能量。此次美展延續基隆長年深耕在地藝術的精神，集結來自各領域創作者之精彩作品，呈現城市文化與藝術發展的豐富面貌。

此次展覽涵蓋東方媒材、西方媒材及立體造型等創作類別，其中東方媒材作品包含水墨、膠彩與書法，西方媒材則展出水彩、油畫及複合媒材作品，展現創作者在不同媒材語彙中的探索與實驗；立體造型類作品亦透過材質與空間的交互運用，展現藝術多元形式的可能性。

基隆市文化觀光局表示，基隆美展不僅是藝術創作成果的展示平台，更是推動城市文化交流的重要場域，期盼透過持續辦理美展，鼓勵更多創作者投入藝術實踐，同時讓民眾得以近距離欣賞優質作品，深化對藝術與城市文化的認識。

「二０二五基隆美展」展覽期間為每週二至週日上午九時至下午五時，地點位於基隆美術館三樓三０一展覽室，相關展出資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。