基隆美展41件作品脫穎而出

得獎名單。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市文化觀光局公布「二０二五基隆美展」得獎名單，此次美展自七月一日至九月十五日徵件，分設東方媒材、西方媒材及立體造型三大類別，共吸引四百二十一件作品報名。經審查資格後，計有三百五十件作品進入正式評審。歷經三階段的嚴謹評選，最終由四十一件優秀作品脫穎而出。

其中東方媒材十四件、西方媒材十四件、立體造型十三件，充分展現不同藝術語彙的創造力與實驗性。評審團指出，此次投稿作品在題材深度與技法表現上均有顯著提升，展現基隆在地藝術社群的活躍度與累積成果。

此屆設置多項獎項，最高榮譽「基隆獎」不分類別取一名，將頒發獎金新臺幣三十萬元、獎狀及作品專輯三冊。三大類別各取一名之「第一名」可獲獎金新臺幣六萬元及其餘獎勵；「第二名」則頒發獎金新臺幣四萬元、「第三名」頒發二萬元，並附獎狀與作品專輯。另每類別各設三名「佳作」，頒發獎金新臺幣一萬元整，以及「入選」若干名，均可獲得獎狀與作品專輯三冊，以表彰創作者的優異表現。

文觀局表示，頒獎典禮及成果展覽將於近期公布，屆時將展出所有獲獎及入選作品。