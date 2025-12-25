基隆美式熱狗攤、新北幾米候車亭成打卡點 北市挨批9年零創新

北市議員張斯綱指出，台北公車候車亭的設計缺乏立體感與視覺衝擊，相較於外縣市顯得敷衍且原地踏步。（本報資料照）

台北市近年推動城市美學與觀光發展，議員張斯綱指出，台北公車候車亭的設計缺乏立體感與視覺衝擊，相較外縣市顯得敷衍且原地踏步，應跨局處合作建置特色候車亭，逐步拓展至重點商圈與景點；另公私協力、由企業認養，降低市府財政負擔。北市公運處表示，已計畫參考其他縣市成功案例，以跨部門合作、引進民間企業參與方式，設置特色候車亭。

張斯綱表示，台北市有1809座公車候車亭，但自民國105年設置18座「原住民意象候車亭」後，長達9年未見創新，同時所謂的「原住民意象候車亭」，大部分僅是將原住民圖騰輸出後貼在廣告燈箱位置，不僅缺乏文化深度，更無法成為打卡熱點， 觀光價值幾近於零 。

基隆市70年代美式設計風格與正濱漁港彩色屋風景相結合，成為基隆最新打卡景點。（本報資料照）

屏東縣以佳冬戰備跑道為意象，公車站頂擺設了一架E-2空中預警機模型。（本報資料照）

張斯綱說，相較其他縣市的特色公車候車亭，如基隆市有飛機艙、美式熱狗攤、行動郵車等立體造型候車亭，並透過公私協力成為網紅景點；新北市結合幾米繪本與翻書造型，打造藝術打卡點；台中市推出國家歌劇院迷你版、積木、瓢蟲等創意設計， 並結合智慧化服務；屏東縣融入飯湯、巧克力、鳳梨等在地產業特色，極具文化深度與識別度。

張斯綱以基隆市為例，基隆市自112年起推動「公私協力認養計畫」，由星宇航空、台畜企業、中華郵政等企業全額捐贈建置費用，市府達成「零支出」，該模式成功關鍵在於跨部門合作，以及引進景觀美學顧問團隊確保設計品質，企業透過認養候車亭融入品牌特色，不僅履行社會責任，更讓候車亭變身為有趣的城市藝術地標。

張斯綱建議，應由交通局主責，文化局、產發局、觀傳局協力推動，成立跨局處小組啟動特色候車亭推動計畫，第1階段6個月內完成規畫與建置，全市12行政區每區至少設置1座；第2階段每年新增10至20座，目標在5年內達成100座特色候車亭，逐步拓展至重點商圈與景點；另導入公私協力，學習基隆模式，由企業認養70％至80％經費， 市府僅需負擔20％至30％，降低財政負擔。

公運處說明，目前與都發局「北市文山區社宅新建工程公共藝術設置計畫案」合作，預計於「木柵公園」站設置特色候車亭《叢生浮嶼》；亦與台北捷運公司「龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程」合作，預計於「頂好市場」站設置特色候車亭；另亦規畫配合捷運萬大線，於站位周邊設置融入在地意象的特色候車亭，變身為有趣城市藝術地標。

公運處表示，另訂有「台北市公車候車亭民間申請捐贈或認養實施要點」，鼓勵民間企業申請出資興建或認養候車亭，增加社會參與並提升企業社會形象。目前已由民間出資興建維護及管理，如「汙水處理廠」站、「行天宮」、「信義松仁路口（信義）」站、「慈濟志業中心」、「信義敦化路口」站等站。

