基隆美食饗宴山藥大餐 11/22日上菜

基隆「山藥大餐」將於11/22登場，副市長邱佩琳出席13日的活動宣傳記者會上，高舉基隆山藥，以行動支持基隆農業與農友。（記者鄭紫薇翻攝）

▲基隆「山藥大餐」將於11/22登場，副市長邱佩琳出席13日的活動宣傳記者會上，高舉基隆山藥，以行動支持基隆農業與農友。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市年度美食饗宴「山藥大餐」將於11月22日（星期六）晚間6時在基隆港海產樓盛大登場！為了推廣基隆在地農產「山藥」，隆隆市政府於12日也特別舉辦「山藥大餐」活動宣傳記者會。副市長邱佩琳表示，活動餐券將自13日上午9時開賣，席開100桌，數量有限，歡迎市民朋友踴躍參與。

廣告 廣告

由基隆市政府與基隆市農會共同主辦的「山藥大餐」活動，主打創意精製料理，除了推廣基隆在地所產的「山藥」外，也讓參與的饕客體驗基隆山海交織的美味饗宴。

副市長邱佩琳於「山藥大餐」活動宣傳記者會上表示，「山藥大餐」不只是年度美食盛事，更是推廣基隆農產與文化的重要平台，非常感謝基隆市農會長期努力，讓基隆山藥品質穩定，深受民眾喜愛；市府也將持續協助農友提升產銷能量，並結合食農教育與觀光活動，讓更多人看見基隆農業的實力與魅力。

產業發展處長蔡馥嚀指出，今年的「山藥大餐」以創新料理呈現基隆山海特色，邀請多位知名主廚以山藥入菜，結合新鮮漁產與當季食材，打造十道兼具創新與傳統的特色佳餚，包括「山藥海鮮寶寶」、「山藥白玉卷」、「山藥魚肉米粉鍋」等料理，展現山藥獨有的鮮甜與細緻口感。

蔡馥嚀也提到，基隆雖山藥種植面積不大，但因多雨低溫氣候孕育出綿密細緻的在地山藥，切口不易褐化、風味獨特，被譽為「台灣最好吃的山藥」。市府與農會長年輔導農民栽種「基隆山藥」與「白雪玉」等品種，品質穩定、營養價值高，是基隆農業的驕傲代表。

廣告 廣告

副市長邱佩琳強調，基隆的農業充滿韌性與創意，市府也將持續透過活動推廣與產銷輔導，協助農友拓展通路，讓更多人品嚐到基隆山藥的好滋味。邱佩琳也誠摯邀請市民把握機會，11月13日起購票，11月22日一起用行動支持在地農業。

「山藥大餐」餐券11月13日（星期四）上午9時起於市政府產業發展處、基隆市農會販售；產發處與農會每處各販售50桌，活動合計100桌，每桌市價6300元，優惠價5800元，每人限購2桌，依現場排隊順序，售完為止。