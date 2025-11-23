基隆翁進宮廟拜拜「身上鞭炮爆炸」 姪子錯愕：平常沒異狀

今日上午8時許，基隆市調和街上萬安堂宮廟發生一起意外，現場疑似氣爆，警消人員獲報後到場，發現有一名男子臟器外露，緊急將男子送往醫院急救；根據現場人員指出，男子當時疑似在身上綁爆裂物後自燃導致意外，而男子的姪子接獲消息後，表示自己也嚇了一跳，表示老翁平時獨居，生活日常都沒有異常，對此事發生感到相當意外。

老翁站在香爐前並無人發現異狀。（圖／TVBS）

警方到場拉起封鎖線，釐清案件。（圖／TVBS）

現場目擊民眾指出，當時老翁是在身上綁了鞭炮後點燃的，而根據監視器畫面顯示，老翁一開始到香爐前拜拜，一旁的民眾坐著泡茶聊天，中間老翁也有轉過來，疑似在聽民眾對話，也有人從老翁身旁走過，都沒發生什麼異狀，不過隨後老翁身上突然冒煙，等眾人意識到時，爆裂物已經爆炸，老翁整個人往後倒，嚇壞所有人。

湯姓老翁姪子接獲消息後，表示自己也嚇了一跳。（圖／TVBS）

老翁家屬「未感異常」 接獲警通報錯愕 對此，湯姓老翁姪子受訪時表示，老翁平常獨居，會騎機車到廟裡泡茶聊天，都沒有什麼異常，也不曉得為什麼會這樣，接獲消息後自己也嚇了一跳。

基隆區漁會理事長簡建輝指出，湯姓老翁是老漁民，不過因為年紀大了，船在4年前就賣掉了，賣掉後沒有做其他的工作，獨自生活。

繩子炸斷殘留物，是鞭炮還是炸藥有待釐清。（圖／TVBS）

鞭炮還是炸藥？仍有待警方釐清 關於爆裂物到底是鞭炮還是炸藥，由於是當事人自行購買，對此警方表示是哪一種成分造成傷害還要調查，詳細的肇事原因及動機也有待後續釐清。

