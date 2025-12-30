基隆老字號「暫時歇業」！40年牛排館宣布歇業 老饕搶吃最後一口

基隆老字號牛排館宣布將於明年1月1日起暫時歇業，引發顧客熱烈反應。這家經營超過40年的餐廳以其熱騰騰的牛排和招牌什錦海鮮清湯聞名，深受當地民眾喜愛。業者表示，歇業原因是廚師受傷無法工作，為維持餐點品質而決定暫停營業。消息公布後，餐廳預約電話不斷，最後營業日幾乎全天客滿，許多顧客紛紛前來品嘗最後一次美食，甚至有人特地到店外拍照留念。

基隆「華星牛排館」因人力不足，加上摔傷，公告暫歇業。（圖／TVBS）

這間位於基隆港附近的西餐廳雖然位置在地下室，卻仍吸引大量顧客上門。餐廳內老派西餐廳的裝潢風格，成為許多重要聚會和慶生活動的首選場所。每當用餐時間，客人絡繹不絕，但近日因訂位爆滿，許多沒有預約的民眾只能失望而歸。餐廳的特色是當鐵板燙熱還冒著煙時，就立刻將熱騰騰的牛排連同配菜一起端到顧客桌上，保持最佳風味。

一位顧客表示，這家牛排館氣氛好且肉質優良，非常值得推薦。另一位顧客則特別推薦餐廳的明蝦料理，認為是必點的美食之一。許多老顧客回憶，這裡曾是他們舉辦各種重要聚會和慶祝活動的地方，承載著許多美好回憶。

面對民眾的不捨，牛排館業者強調，這次並非永久歇業，而是暫時休息調整。業者解釋，為了維持餐點品質，不願隨便找師傅替代，以免影響餐點風味而損害餐廳招牌。他們希望能夠盡快調整好腳步，再次將這些美味料理送到顧客嘴裡。目前，餐廳最後幾天的營業時間幾乎全部客滿，電話也因此無法接聽，顯示出顧客對這家老字號餐廳的喜愛與支持。

